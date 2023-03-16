السعودية اليوم / انطلاق أعمال لجنة القضايا الاجتماعية لمجلس أوروبا بالمغرب



الرباط 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

انطلقت بمدينة مراكش - اليوم- أعمال اجتماع لجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بمشاركة مجموعة من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين.

ويتضمن جدول أعمال هذا اللقاء - المنظم على مدى يومين- مناقشة مجموعة من النقاط المرتبطة بحماية الحقوق والبيئة في التجارة الدولية، والانتقال الطاقي المستدام، والحق في السكن، وبلورة مقاربة شاملة للخدمات الصحية.

وتعد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا منظمة دولية تضم 46 دولة أوروبية، وتتشكَّل من برلمانيين يمثلون المؤسسات التشريعية للدول الأعضاء في المجلس.

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21:39ت م

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