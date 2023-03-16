السعودية اليوم / وزير الداخلية المصري يبحث مع نظيره الإيطالي التعاون المشترك



القاهرة 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

التقى وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق اليوم، بنظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزى، الذي يزور القاهرة حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأمني، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

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20:43ت م

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