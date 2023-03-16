السعودية اليوم / هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطلقُ حملةً توعويةً للتعريف بدليل آفاق رسملة البرمجيات وتطويرها



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية حملة توعوية؛ للتعريف بدليل آفاق "رسملة البرمجيات وتطويرها"، التي تهدف إلى إكساب الشركات التقنية في المملكة المعرفة بالآفاق المستقبلية لرسملة الأصول غير الملموسة كالبرمجيات والتطبيقات الحاسوبية، عبر تسجيل الأصول غير الملموسة من برمجيات وتطبيقات حاسوبية كجزء من رأس المال، حيث سيسهم احتسابها كجزء من رأس المال في رفع القيمة المالية للشركة وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع، وذلك حسب الأنظمة والمعايير المطبَّقَة بالمملكة،المتوافقة مع المعايير الدولية الصادرة من مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي IFRS ومجلس معايير المحاسبة الدولية IASB .

وأوضحت الهيئة أن الحملة التوعوية تستهدف الشركات التقنية، والمشاريع التجارية التقنية، والتقنيين المبرمجين؛ وذلك لرفع مستوى الوعي لديهم بمفهوم الرسملة، والوصول لتقييم أفضل للشركات، بما ينعكس إيجابا على نضج سوق تقنية المعلومات، حيث ينتظر أن تعزز رسملة البرمجيات القيمة السوقية للشركات، من خلال تسجيل الأصول غير الملموسة وتوثيقها.

وتأتي هذه الحملة في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز دورها في تنظيم قطاع التقنية، وتطوير سوق وصناعة البرمجيات في المملكة، واستمرارًا لدعم وتمكين الشركات التقنية؛ لتكون لديها الميزة التنافسية، بجانب تعزيز قدرتها في الحصول على التسهيلات والحوافز التمويلية اللازمة للنمو والتوسع، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة للإدراج في السوق المالية.

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20:23ت م

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