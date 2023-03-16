السعودية اليوم / هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تزرع 8000 شتلة تحت شعار "بيئتك تعرفك"



تبوك 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

أطلقت اليوم هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مبادرة لزراعة الشتلات في أراضي المحمية، تزامناً مع أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفك" .

واستهدفت الهيئة موقعين لزراعة 8000 شتلة في كل من وادي فجر في منطقة تبوك ومحافظة جبة في منطقة حائل، بمشاركة أكثر من 600 متطوع في كلا الموقعين.

وتهدف المبادرة لتنمية الغطاء النباتي، وتكثيف أعمال التشجير في أراضي المحمية، فضلاً عن رفع مستوى الوعي البيئي وإشراك المجتمع المحلي في أعمال الحفظ البيئي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة لتعزيز المسؤولية المجتمعية بتمكين العمل التطوعي لحماية البيئة والمحافظة عليها، وتحقيق التوعية البيئية اللازمة للمجتمع، بمشاركة فعّالة من الجهات والجمعيات التطوعية والفرق التطوعية.

يذكر أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، هي أكبر المحميات البرية في الشرق الأوسط، بمساحة تزيد عن 130 ألف كيلو متر مربع؛ حيث تمتد المحمية بين أربع مناطق إدارية، وهي الجوف وحائل وتبوك والحدود الشمالية، وتشتمل على آثار مسجلة لدى اليونسكو والمتمثلة في منطقة جبة حيث تعود لأكثر من 8 قرون قبل الميلاد.

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20:23ت م

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