السعودية اليوم / "بيئة المدينة المنورة" تُنظِّم معرضين مصاحبين لفعاليات أسبوع البيئة



المدينة المنورة 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

يُنظِّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة معرضين مصاحبين لفعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة، تحت شعار "بيئتك تعرفك"؛ بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، والتعريف بالعادات والسلوكيات تجاه المحافظة على البيئة، والموارد الطبيعية للمملكة؛ تحقيقًا للاستدامة البيئية.

ويشتمل جدول فرع الوزارة - الذي انطلقت فعالياته أول أمس ويستمر سبعة أيام- مسرحًا توعويًّا ومرسمًا للطفل تُقدَّم فيه الشتلات الهدايا الرمزية للحضور، إلى جانب المعرضين المقامين في حديقة الملك فهد المركزية، وأحد المجمعات التجارية الكبرى بالمنطقة.

يأتي ذلك لإبراز الاهتمام بأسبوع البيئة السعودي كفعالية سنوية وطنية يحيها الأفراد والقطاعات؛ لنشر الثقافة البيئية، وتحفيز المجتمع على تبنِّي عادات وسلوكيات بيئية صحيحة، إضافة إلى تحفيز حس المسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على البيئة.

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20:18ت م

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