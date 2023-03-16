السعودية اليوم / "المرور" يعلن جاهزيته لتنظيم وصول الزوار لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 2023 في محافظة جدة



جدة 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للمرور جاهزية مرور محافظة جدة لتنظيم السير في سباق جائزة

ونوهت إلى أن على الزوار القادمين باتجاه الجنوب عبر طريق الملك عبدالعزيز الاتجاه بعد تجاوز دوار الكرة الأرضية جنوبًا إلى طريق الخدمة للانعطاف غربًا إلى المواقف المخصصة لهم، والقادمين باتجاه الشمال عبر طريق الملك عبدالعزيز عليهم العودة للاتجاه جنوبًا عند دوار الكرة الأرضية للدخول إلى طريق الخدمة للانعطاف غربًا إلى المواقف المخصصة لهم، وذلك حسب فئة التذكرة.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن على القادمين عبر طريق الحرمين الشريفين ومن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الاتجاه إلى جسر الصالة الملكية ومنه إلى طريق الملك عبدالعزيز جنوبًا ومن ثم إلى طريق الخدمة للانعطاف غربًا إلى المواقف المخصصة حسب فئة التذكرة.

وأهابت بجميع قائدي المركبات التقيد بقواعد السير وتفادي الازدحام المروري حول موقع السباق والطرق المؤدية إليه، وذلك باستخدام الطرق البديلة، ومنها طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز وطريق الأمير ماجد بن عبدالعزيز وطريق المدينة، إضافة إلى طريق الحرمين الشريفين للاتجاهين (شمالاً وجنوبًا)، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) وطريق فلسطين للاتجاهين (شرقًا وغربًا).

// انتهى //

20:16ت م

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جدة 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للمرور جاهزية مرور محافظة جدة لتنظيم السير في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 2023 الذي تستضيفه المحافظة خلال الفترة من 17 - 19 مارس 2023 وتسهيل وصول الزوار المتجهين لحلبة السباق إلى المواقف المخصصة لهم.ونوهت إلى أن على الزوار القادمين باتجاه الجنوب عبر طريق الملك عبدالعزيز الاتجاه بعد تجاوز دوار الكرة الأرضية جنوبًا إلى طريق الخدمة للانعطاف غربًا إلى المواقف المخصصة لهم، والقادمين باتجاه الشمال عبر طريق الملك عبدالعزيز عليهم العودة للاتجاه جنوبًا عند دوار الكرة الأرضية للدخول إلى طريق الخدمة للانعطاف غربًا إلى المواقف المخصصة لهم، وذلك حسب فئة التذكرة.وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن على القادمين عبر طريق الحرمين الشريفين ومن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الاتجاه إلى جسر الصالة الملكية ومنه إلى طريق الملك عبدالعزيز جنوبًا ومن ثم إلى طريق الخدمة للانعطاف غربًا إلى المواقف المخصصة حسب فئة التذكرة.وأهابت بجميع قائدي المركبات التقيد بقواعد السير وتفادي الازدحام المروري حول موقع السباق والطرق المؤدية إليه، وذلك باستخدام الطرق البديلة، ومنها طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز وطريق الأمير ماجد بن عبدالعزيز وطريق المدينة، إضافة إلى طريق الحرمين الشريفين للاتجاهين (شمالاً وجنوبًا)، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) وطريق فلسطين للاتجاهين (شرقًا وغربًا).// انتهى //20:16ت م0231

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "المرور" يعلن جاهزيته لتنظيم وصول الزوار لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 2023 في محافظة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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