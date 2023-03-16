السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك فيصل يرعى حفلَ ملتقى صعود الموهبة بمناسبة اليوم الخليجي للموهبة 2023م



الأحساء 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

رعى معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي - اليوم- حفل ملتقى صعود الموهبة، الذي نظمته كلية التربية بالتعاون مع المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع بمناسبة اليوم الخليجي للموهبة 2023م، وذلك في قاعة القبة.

وأكد معاليه أن هذا الملتقى يعد محفزًا للإبداع والابتكار والموهبة، مشيرًا إلى أن -القيادة الرشيدة - تقوم بجهود عظيمة في دعم هذه المسارات الإبداعية في ضوء تطلعات رؤية المملكة 2030، كما تدعونا لتنظيم هذه اللقاءات التحفيزية، وتهيئة جميع السبل والبيئات التي تدعم مبادرات الابتكار والموهبة، وأن جامعة الملك فيصل تستشعر مسؤوليتها لتحقيق مستهدفات الرؤية في جميع المجالات ذات العلاقة بوظائف الجامعة؛ ومن أهمها العلوم والابتكار والبحث العلمي.

من جانبه، بيَّن عميد كلية التربية الدكتور محمد القحطاني أن الجامعة تعد بيت خبرة في مجال الموهبة ومن المؤسسات التعليمية السابقة في هذا المجال حيث تحتضن ثلاثة برامج متخصصة للموهوبين، بالإضافة إلى احتضانها المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع الذي يعد المركز الوحيد في المملكة المتخصص في مجال أبحاث الموهبة والإبداع.

كما شهد الملتقى عددًا من الأوراق العلمية من خلال نخبة من المتخصصين والمهتمين، إلى جانب عقد دورات تدريبية عن بعد في الموهبة والابتكار والتصميم وصناعة الأفكار ودمج المهارات.

وفي ختام الحفل كرَّم العوهلي الطلبة الفائزين في معرض العلوم والهندسة إبداع 2023، والمشاركين والمساهمين في نجاح الملتقى.

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20:16ت م

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