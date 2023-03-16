السعودية اليوم / وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توقع مجموعة من مذكرات التفاهم



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 7 مذكرات تفاهم مشتركة مع مؤسسة عبد الله صالح العثيم وأولاده الخيرية، حيث مثل الوزارة معالي نائب الوزير الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، ومن جانب المؤسسة رئيس مجلس الأمناء عبد الله بن صالح العثيم.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في المجال التنموي وإنشاء عدة مشاريع توسعية وتنموية وهي: "مدينة عبدالإله بن عبدالله العثيم للخدمات الإنسانية" و "تطوير وتوسعة مركز عواطف عبد العزيز الدخيّل للغسيل الكلوي بمنطقة حائل" و "مركز الشيخ عبد الله العثيم للكبد وزراعة الأعضاء بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة و "أقسام التنويم والعناية القلبية والعمليات والقسطرة لمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب" و "مركز الشيخ صالح العثيم للعيون" و"مركز رقية القفاري للتأهيل الطبي" ومركز زراعة القوقعة بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة" بالإضافة إلى إنشاء "مجمع رقية القفاري التعليمي للبنات ببريدة" و "مجمع صالح بن علي العثيم التعليمي للبنين ببريدة" و "إنشاء وتجهيز مدرسة في محافظة عقلة الصقور بمنطقة القصيم". كما سيتم إدراج هذه المشاريع ضمن برنامج "سخاء" الذي يعد أحد برامج الوزارة الداعمة للمشاريع التنموية المستدامة لخدمة الأفراد والمجتمع، ويقدم حزمة من البرامج والمحفزات للمشاريع التنموية الناشئة، كما يتيح الفرصة للعمل التنموي للأفراد والمؤسسات،وتقديم إسهامات فاعلة ذات أثر في التنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات إلى الوصول لأعلى مستويات التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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19:42ت م

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