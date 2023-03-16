شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يعلن معاداته جواو فيليكس بسبب ميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، بإلغاء متابعة حساب جواو فيليكس، لاعب تشيلسي الانجليزي، وزميله فى المنتخب البرتغالي، من على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بعدما قام فيليكس بالتصويت لصالح ميسي، كأفضل منفذ للركلات الحرة على مستوي العالم، وعدم إختيار رونالدو، على الرغم من أن صاروخ مادييرا كان أحد المنفذين البارعين للركلات الحرة عبر مسيرته.

ومن جانبه، لما يبدي فيليكس أي ردة فعل لما حدث من رونالدو، حيث يري جواو أن هذا الشئ لا يقلل من النجم البرتغالي، إنما هو مجرد رأي شخصي له، ويجب على الجميع أن يحترمه.



مؤشرات إنضمام فيليكس لبرشلونة

وربطت بعض المصادر هذه المصادر، أن سبب إختيار جواو لميسي، يأتي لعدة معايير أهمها أن اللاعب يعد أحد النجوم المحببين لجماهير الفريق الكتالوني رغم رحيله عن الفريق وإنضمامه لباريس.

بجانب أن فيليكس يري نفسه قريبا من الإنضمام إلى برشلونة، فى احدي الصفقات التبادلية التى قد يعقدها مسئولي البرسا مع الروخي بلانكوس.

الجدير بالذكر أن جواو فيليكس انضم إلى تشيلسي فى الصيف، قادما من صفوف أتليتكو مدريد فى الموسم صفقة أقتربت من 11 مليون يورو على سبيل الإعارة فقط لنهاية الموسم، مع عدم وضع بند أحقية الشراء.