السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تحدث تصنيف متغيرات "كوفيد 19"



جنيف 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تحديث نظام التتبع والتصنيف لمتغيرات "كوفيد١٩ " لتمثيل المشهد العالمي بشكل أفضل، ومواكبة التغير السريع لمتحور "أوميكرون" .

وصنفت المتغيرات "ألفا وبيتا وجاما ودلتا" على أنها متحورات متداولة سابقاً، والتركيز الآن على دراسة المتحورات الجديدة لمتغير أوميكرون الذي ظهر في عام 2022 .

وأوضحت أن متغيرات أوميكرون الجاري تتبعها هي XBB 1.5 والأكثر عدوى وانتشاراً في الوقت الحالي حيث صنف أنه متغير مثير للاهتمام"، في حين صنفت خمسة متغيرات أخرى على أنها "تحت المراقبة " وهي CH.1.1 و BA. 2.75 و BQ.1 و XBB و XBF .

وبينت المنظمة أن فيروسات أوميكرون تشكل 98% من السلالات المنتشرة في الوقت الحالي وتصيب الجهاز التنفسي العلوي البلعوم والقصبة الهوائية ولا يصيب الجهاز التنفسي السفلي مثل المتغيرات السابقة التي كانت تصيب الرئتين، مؤكدة أن هذا لايعني أن أوميكرون لم يعد يشكل تهديداً للصحة العامة .

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