شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عرض الهلال المثير ل زاها من أجل ترك الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي، قام بتقديم عرض رسمي للنجم الإفواري ويلفريد زاها، جناح نادي كريستال بالاس، والذي ينتهي تعاقده مع فريقه الإنجليزي فى نهاية الموسم الجاري.

وأضافت التقارير أن الهلال كشف نيته بمنح زاها راتبا سنويا ضخما يعادل 9 مليون يورو فى الموسم الواحد، من أجل ضمن موافقة اللاعب، خاصة أن عرض اللاعب يتفوق على راتبه الحالي مع كريستال بالاس، والذي يبلغ 7 مليون يورو فقط.

يأتي ذلك فى الوقت الذي يرغب اتحاد جدة فى الفوز بخدمات اللاعب أيضا، وعدم ترك هذه الصفقة تتم لصالح الزعيم الهلالي، فى ظل المنافسة الشرسة والقوية بين الفريقين، لا سيما ان هذا الإنتقال لن يكلف خزانة الفريقين الكثير من الأموال.



موقف كريستال بالاس من الصفقة

ويرفض مسئولي كريستال بالاس الإستسلام فى رحيل اللاعب بهذا الشكل، لا سيما أنه أحد العناصر الأساسية للفريق، مما قد يدفع مسئولي الفريق الإنجليزي لرفع راتب اللاعب فى الموسم الواحد إلى 10 مليون يورو، متفوقا على العرض السعودي.



موقف زاها من مغادرة البيرميرليج

ومن جانبه، يرحب اللاعب بفكرة الرحيل عن الدوري الإنجليزي، مما يمنح أقضلية كبيرة للأندية السعودية فى مفاوضاتها مع اللاعب، والذي من المتوقع أن يحسم قراره خلال الأيام القليلة المقبلة.