شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة إيقاف طارق حامد عن اتحاد جدة.. قرار صادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت لجنة الانضباط السعودية إيقاف طارق حامد لاعب اتحاد جدة وتغريمه ماليا لارتكاب سلوك غير رياضي خلال مواجهة الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين.

يأتي ذلك فى النباراة التى فاز بها اتحاد جدة على الفيحاء بركلات الترجيح بنتيجة 4/3،بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1،ضمن إطار منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى الرغم من أن الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء رفض رفع دعوى قضائية ضد طارق حامد، إلا أن لجنة الإنضباط رأت ضرورة إيقاف اللاعب، بعد التلفظ بألفاظ مشينة.



مدة غياب طارق حامد عن العميد

هذا وسيغيب طارق حامد عن مباراة نصف النهائي بسبب تراكم البطاقات، مما يجعل اللاعب يغيب عن مواجهة الهلال يوم 23 أبريل المقبل،فى إطار قبل نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين.

بعدما كشفت لجنة الانضباط عن إيقاف طارق حامد لمباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال لارتكاب سلوك غير رياضي.



صدمة سانتو قبل مواجهة الهلال

وتعرض المدرب البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، لصدمة كبيرة بغياب طارق حامد، حيث يمثل اللاعب أحد أسلحة العميد الأساسية، مما يجعل غيابه عن مواجهة الهلال فى الكأس أزمة كبيرة للمدرب.