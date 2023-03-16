السعودية اليوم / بيئة تبوك تستخدم التقنية لتوعية زوار معرض " أسبوع البيئة" بأهمية إعادة التدوير في إدارة الموارد الطبيعية



تبوك 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

حرص فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك على إشراك التقنية لتوعية زوار معرض " أسبوع البيئة" بأهمية إعادة التدوير في إدارة الموارد الطبيعية، والتعريف بجهود الوزارة في ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة التي تسهم في استغلال الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة لاتؤدي إلى فنائها أو تدهورها .

وتنوعت وسائل التوعية في المعرض المصاحب لأسبوع البيئة الذي يواصل فعالياته بمدينة تبوك تحت شعار "بيئتك تعرفك" من خلال تعريف الجمهور بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، وفق خطط وتطلعات وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تعمل من خلال إستراتيجياتها وخططها ومبادراتها على تحقيق أعلى المستويات في المحافظة على البيئة والغطاء النباتي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية غير المتجددة، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المصادر المجددة .

يذكر أن المعرض الذي تشارك به أكثر من 14 جهة حكومية وأهلية وغير ربحية بالمنطقة، قد ضم العديد من الفعاليات والأنشطة كالخيمة السينمائية التي تضم أفلاماً وثائقية حول التوعية بأهمية المحافظة على البيئة وطرق التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، إلى جانب الباركود التقني الذي ينقل الزائر إلى الصفحات التوعوية الإلكترونية .

من جهة أخرى شاركت رابطة تبوك الخضراء في معرض " إسبوع البيئة " الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، ويواصل فعالياته في مجمع بارك مول التجاري بمدينة تبوك:" بجناحٍ توعوي لطرقوأهمية الزراعة المنزلية، وأسس الزراعة الناجحة، والتغذية المثالية للنباتات، وطرق مكاثرتها.

وأوضح مؤسس ورئيس مجلس إدارة الرابطة طارق الحسين، بأن مشاركة الفريق جاءت تجسيداً للمشاركة المجتمعية المتزامنة مع الجهود المبذولة في الشأن البيئي، للتعريف بالنباتات البرية والملائمة للزراعة المنزلية، والمبادرات في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي وكذلك الأحيائي بما يحقق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبما يؤكد مواكبة المجتمع المحلي لجهود المملكة في مواجهة تحديات المناخ.

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17:22ت م

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