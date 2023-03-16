السعودية اليوم / عقد اجتماع لجنة السلامة المرورية بشرورة



نجران 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

عقدت لجنة السلامة المرورية بمحافظة شرورة اليوم ، اجتماعًا برئاسة محافظ شرورة المكلف رئيس اللجنة موفق العنزي ، وذلك بمقر المحافظة بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة .

وأكد العنزي أهمية الالتزام بالتعليمات المرورية، بما يضمن تحقيق السلامة المرورية العامة لمستخدمي الطرق، مشيرًا إلى أن دور اللجنة بالمحافظة هو امتداد لعمل اللجنة الرئيسية بالمنطقة.

وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة برفع مستوى السلامة المرورية، في جميع الطرقات ( نجران شروره - شرورة سلطانه الرياض وكذلك طريق شرورة منفذ الوديعة الدولي ) ومتابعة الملاحظات وبحث سبل معالجتها، واستعراض الحلول والتوصيات للحد من الحوادث المرورية .

// انتهى //

17:11ت م

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