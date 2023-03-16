السعودية اليوم / جامعة نجران تحصد المركز الأول في مبادرات سفراء الوسطية 7



نجران 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

حصدت جامعة نجران المركز الأول في مبادرات سفراء الوسطية 7، والتي أطلقتها جامعة طيبة ضمن منافسات الجامعات لمبادرة تعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال والسلام.

وقدمت الجامعة خلال تلك المبادرة 20 فعالية متنوعة، شملت لقاءات مع طلاب وطالبات الجامعة والكادر الأكاديمي، وكذلك حملات توعوية للتعريف بسماحة الدين الإسلامي وجهود المملكة في نشر قيم التسامح ، إضافةً إلى تفعيل شراكاتها المجتمعية مع مدارس المنطقة ورياض الأطفال وعدد من القطاعات الخاصة.

وشهدت المبادرة تنظيم ماراثون المشي شارك فيه أكثر من 100 طالب من طلاب الجامعة السعوديين وطلاب المنح الدوليين، إلى جانب فعاليات إلكترونية وحضورية ومعارض افتراضية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور يوسف الحازمي، أن حصول الجامعة على المركز الأول يأتي تتويجًا لجهودها في إنجاح مبادرة التسامح وما قدمته من برامج متنوعة لدعم هذه المبادرة، مشيرًا إلى متابعة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الخضيري وتوجيهاته الداعمة لإنجاح مشاركات الجامعة.

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17:09ت م

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