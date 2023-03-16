السعودية اليوم / تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود .. مدير السعودية اليوم الدفاع المدني المكلف يشهد حفل اختتام البرامج التدريبية لعام 1443 - 1444 هـ



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن ‏نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، شهد ‏مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، حفل اختتام البرامج التدريبية لعام 1443- 1444هـ، وتخريج دورة دبلوم العلوم الأمنية - مسار الدفاع المدني لـ (109) ضباط الـ (51) في مختلف التخصصات النظرية، في معهد الدفاع المدني بالرياض.

وأعرب مدير عام الدفاع المدني المكلف عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - حفظه الله، على ما يحظى به الدفاع المدني من اهتمام ودعم غير محدود من سموه، حيث نفّذت المديرية (86) برنامجًا تدريبيًا خلال عام 1443- 1444هـ ، التحق بها (2394) متدربًا من الضباط والأفراد، ومنسوبي الجهات العسكرية والمدنية .

// انتهى //

16:57ت م

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