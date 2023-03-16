سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي سفراء دول الآسيان المعتمدين لدى المملكة



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بالرياض اليوم، سفراء دول الآسيان المعتمدين لدى المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة ودول الآسيان وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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16:54ت م

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