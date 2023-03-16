السعودية اليوم / المملكة تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية تحت شعار "مستقبل الطقس والمناخ والمياه عبر الأجيال"



جدة 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

ينظم المركز الوطني للأرصاد خلال يومي 18 و 19 مارس الجاري، برنامجاً متكاملاً بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الأرصاد العالمي" الذي يصادف الـ23 من مارس كل عام تحت شعار "مستقبل الطقس والمناخ والمياه عبر الأجيال"، يضم عدداً من الأنشطة والفعاليات التي تتيح للمجتمع المشاركة والتفاعل في مقره الرئيس وعدد من المواقع في بعض مناطق المملكة، حيث أطلق مسابقة تقديم النشرة الجوية للجنسين، كما ينظم المركز بهذه المناسبة معارض تثقيفية وتوعوية وأخرى؛ توضح التطور الكبير والنقلة النوعية التي شهدها قطاع الأرصاد في المملكة والدعم المستمر الذي يحظى به.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام ، أن المملكة تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية، مستحضرة جهودها التي تعكس اهتمامها بقضية التغيرات المناخية وتداعياتها على الطقس وموارد المياه، وإدراكاً منها لحيوية هذا الملف واستشعار أهميته؛ أنشأت المركز الإقليمي للتغير المناخي للنظر في الحلول المناسبة والفرص التي تساعد على مجابهة الظواهر الجوية.

وبين أنّ المركز يعتز بتنفيذ المبادرات التي أعلنها سمو ولي العهد في قمة الشرق الأوسط الأخضر، تتمثل في احتضان وتشغيل المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب والمركز الإقليمي للتغير المناخي الذي تم تدشين مقره مؤخراً، ضمن جهود المملكة الدولية في الحفاظ على البيئة والاهتمام بشؤون المناخ وبما يسهم في بناء القاعدة المعرفية لتعزيز التكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره وتحقيق الاستدامة وفقاً لمستهدفات رؤية

وأفاد أن المملكة من الدول المؤسسة لمنظمة الأرصاد العالمية وهي تضطلع بعمل كبير في مجال الأرصاد على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، يتمثل في مهامها المعنية بالأرصاد والمناخ واحتضانها لـ 8 مراكز إقليمية ودولية، هي مركز جدة الإقليمي للاتصالات والمركز الإقليمي لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر ومركز جدة الإقليمي للمناخ ومركز جدة العالمي لخدمات المعلومات ومركز المعلومات التشغيلية لخدمات الملاحة الجوية ومركز جدة لإنقاذ المعلومات التاريخية ، إلى جانب مركز أبحاث الغلاف الجوي والهيدرولوجيا ومركز أبحاث الأرصاد الزراعية ".

وأضاف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أن قطاع الأرصاد في المملكة حظي باهتمام واضح ضمن مسيرة التنمية التي يشهدها الوطن، ويتضح ذلك من خلال إنشاء كيانٍ مستقلٍ للأرصاد في المملكة تحت مسمى "المركز الوطني للأرصاد" تعزيزاً لأهمية الأرصاد وارتباطها الكبير بعوامل التنمية المستدامة وحياة واستقرار المجتمع، فضلاً عن إصدار نظام الأرصاد ولائحته التنفيذية التي أسهمت في تنظيم الجانب الأرصادي والمناخي في المملكة بما يحقق الصالح العام ويخدم المجتمع بجميع شرائحه.

وعلى صعيد تطوير الأعمال والخدمات ورفع الجاهزية للأرصاد، أشار الرئيس التنفيذي للمركز، أن برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 شملت رفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية في المملكة وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية من خلال عدد من المشاريع الحيوية والتنموية الهامة، أبرزها مشاريع التغطية الجغرافية، لافتًا إلى أن المملكة تمتلك منظومة رادارات متكاملة وفق أحدث التقنيات العالمية، أسهمت في تغطية 97% من المناطق المأهولة سكانياً وتقوم بدور هام ومحوري في متابعة ورصد الظواهر الجوية التي تعد من أحدث الرادارات على مستوى العالم، تقوم بدورها وفق منظومة الأعمال الأرصادية التي تعد الأعلى تقنية ودقة في تقديم معلومات الطقس والمناخ على مدار الساعة لخدمة المستفيدين على مستوى المملكة.

وتهدف المنظمة العالمية للأرصاد من خلال شعار الاحتفال لهذا العام إلى الإشادة بالخدمات الوطنية لمرافق الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا على مدار الساعة لجمع وتوحيد البيانات الداعمة لتوقعات الطقس، مشيرة إلى أن هذه الذكرى تعد بمثابة تذكير بمناخنا المتغير.

// انتهى //

16:50ت م

0159



جدة 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسينظم المركز الوطني للأرصاد خلال يومي 18 و 19 مارس الجاري، برنامجاً متكاملاً بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الأرصاد العالمي" الذي يصادف الـ23 من مارس كل عام تحت شعار "مستقبل الطقس والمناخ والمياه عبر الأجيال"، يضم عدداً من الأنشطة والفعاليات التي تتيح للمجتمع المشاركة والتفاعل في مقره الرئيس وعدد من المواقع في بعض مناطق المملكة، حيث أطلق مسابقة تقديم النشرة الجوية للجنسين، كما ينظم المركز بهذه المناسبة معارض تثقيفية وتوعوية وأخرى؛ توضح التطور الكبير والنقلة النوعية التي شهدها قطاع الأرصاد في المملكة والدعم المستمر الذي يحظى به.وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام ، أن المملكة تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية، مستحضرة جهودها التي تعكس اهتمامها بقضية التغيرات المناخية وتداعياتها على الطقس وموارد المياه، وإدراكاً منها لحيوية هذا الملف واستشعار أهميته؛ أنشأت المركز الإقليمي للتغير المناخي للنظر في الحلول المناسبة والفرص التي تساعد على مجابهة الظواهر الجوية.وبين أنّ المركز يعتز بتنفيذ المبادرات التي أعلنها سمو ولي العهد في قمة الشرق الأوسط الأخضر، تتمثل في احتضان وتشغيل المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب والمركز الإقليمي للتغير المناخي الذي تم تدشين مقره مؤخراً، ضمن جهود المملكة الدولية في الحفاظ على البيئة والاهتمام بشؤون المناخ وبما يسهم في بناء القاعدة المعرفية لتعزيز التكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره وتحقيق الاستدامة وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.وأفاد أن المملكة من الدول المؤسسة لمنظمة الأرصاد العالمية وهي تضطلع بعمل كبير في مجال الأرصاد على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، يتمثل في مهامها المعنية بالأرصاد والمناخ واحتضانها لـ 8 مراكز إقليمية ودولية، هي مركز جدة الإقليمي للاتصالات والمركز الإقليمي لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر ومركز جدة الإقليمي للمناخ ومركز جدة العالمي لخدمات المعلومات ومركز المعلومات التشغيلية لخدمات الملاحة الجوية ومركز جدة لإنقاذ المعلومات التاريخية ، إلى جانب مركز أبحاث الغلاف الجوي والهيدرولوجيا ومركز أبحاث الأرصاد الزراعية ".وأضاف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أن قطاع الأرصاد في المملكة حظي باهتمام واضح ضمن مسيرة التنمية التي يشهدها الوطن، ويتضح ذلك من خلال إنشاء كيانٍ مستقلٍ للأرصاد في المملكة تحت مسمى "المركز الوطني للأرصاد" تعزيزاً لأهمية الأرصاد وارتباطها الكبير بعوامل التنمية المستدامة وحياة واستقرار المجتمع، فضلاً عن إصدار نظام الأرصاد ولائحته التنفيذية التي أسهمت في تنظيم الجانب الأرصادي والمناخي في المملكة بما يحقق الصالح العام ويخدم المجتمع بجميع شرائحه.وعلى صعيد تطوير الأعمال والخدمات ورفع الجاهزية للأرصاد، أشار الرئيس التنفيذي للمركز، أن برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 شملت رفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية في المملكة وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية من خلال عدد من المشاريع الحيوية والتنموية الهامة، أبرزها مشاريع التغطية الجغرافية، لافتًا إلى أن المملكة تمتلك منظومة رادارات متكاملة وفق أحدث التقنيات العالمية، أسهمت في تغطية 97% من المناطق المأهولة سكانياً وتقوم بدور هام ومحوري في متابعة ورصد الظواهر الجوية التي تعد من أحدث الرادارات على مستوى العالم، تقوم بدورها وفق منظومة الأعمال الأرصادية التي تعد الأعلى تقنية ودقة في تقديم معلومات الطقس والمناخ على مدار الساعة لخدمة المستفيدين على مستوى المملكة.وتهدف المنظمة العالمية للأرصاد من خلال شعار الاحتفال لهذا العام إلى الإشادة بالخدمات الوطنية لمرافق الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا على مدار الساعة لجمع وتوحيد البيانات الداعمة لتوقعات الطقس، مشيرة إلى أن هذه الذكرى تعد بمثابة تذكير بمناخنا المتغير.// انتهى //16:50ت م0159

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المملكة تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية تحت شعار "مستقبل الطقس والمناخ والمياه عبر الأجيال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.