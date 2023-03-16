السعودية اليوم / "أجفند" وجمعية "حرفة" يوقعان اتفاقاً للتدريب



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

وقع برنامج الخليج العربي للتنمية - أجفند وجمعية حرفة التعاونية اتفاقية مشروع لتدريب النساء على الحرف، وذلك بمقر أجفند في الرياض، اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز ، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وصاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود بن عبدالرحمن، رئيسة مجلس إدارة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض، رئيسة مجلس إدارة جمعية حرفة التعاونية.

وتهدف الاتفاقية إلى التدريب على مجموعة من الحرف في مختلف مناطق المملكة وتوثيقها من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي للحرفيين، إضافة إلى تشجيع الجهات لتبنّي هذه الحرف والمحافظة عليها.

وجرى خلال مراسم التوقيع تكريم الخريجين من دورة تدريب المدربين في التثقيف المالي التي عقدت بمقر برنامج الخليج العربي للتنمية بالشراكة بين أجفند واللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض، والجامعة العربية المفتوحة، ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر)، ومركز المثالي للتدريب، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث استفاد من الدروة 146 متدربًا يمثلون الجامعات والجمعيات الأهلية والمؤسسات حكومية.

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16:45ت م

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