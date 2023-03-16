السعودية اليوم / اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تعقد اجتماعها الخامس



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

عقدت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية اليوم اجتماعها الخامس برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيس اللجنة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل .

وناقش الاجتماع آلية تطوير وحوكمة طلبات تغيير الأسماء الجغرافية لاعتمادها، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .

يذكر أن اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تضم في عضويتها 21 جهة حكومية تعمل على توحيد الجهود ذات الصلة بالأسماء الجغرافية في المملكة من حيث الكتابة والضبط والتهجئة وكل ما يخص المعيار الوطني لها، وإعداد قاعدة بياناتها.

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15:52ت م

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