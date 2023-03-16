السعودية اليوم / "الغذاء والدواء": رصد 234 مخالفة خلال 4476 زيارة تفتيشية في فبراير



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء (234) مخالفة خلال (4476) زيارة نفذتها في شهر فبراير من العام الحالي على منشآت خاضعة لإشرافها.

وأوضحت أنها نفذّت (2412) زيارة لمنشآت غذائية، و(457) زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و(1524) زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، إضافةً إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي, مشيرة إلى أنها أغلقت (28) منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص، وخالفت (41) منشأة لمزاولتها النشاط من دون ترخيص، كما جرى إيقاف (5) خطوط إنتاج، وإتلاف (20.715) عبوة.

ونفّذت "الهيئة" (998) جولة رصد وتقصي للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الإلكترونية

وأصحابها، إضافةً إلى تتبع مصادر المنتجات, مبينة أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ بلغت خلال شهر فبراير (33.000) إرسالية، وتم رفض (223) إرسالية.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف "الهيئة" عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".

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15:36ت م

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