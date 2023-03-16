

الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

عقدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان برئاسة معالي رئيس الهيئة رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، بمقر الهيئة في الرياض اجتماعها الثاني للعام 2023م.

وتناول الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، حيث جرى النظر في تعزيز الجهود لجميع الجهات المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، واستعراض ومناقشة التقرير العالمي للاتجار بالأشخاص الصادر من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأكدت الدكتورة التويجري خلال الاجتماع حرص واهتمام القيادة الرشيدة على تعزيز الإطارين النظامي والمؤسسي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص في المملكة، وحماية فئات المجتمع كافة من هذه الجريمة وتعزيز سبل الوقاية منها.

كما بحثت اللجنة الإحصائيات المتعلقة بآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، والتنسيق لإبراز جهود المملكة في هذا الإطار للعام 2023م، كما اطلعت اللجنة في اجتماعها على عدد من المبادرات والمشاريع المقترحة واتخذت ما يلزم من توصيات حيالها.

// انتهى //

15:04ت م

0127





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص تناقش تعزيز جهود الجهات وتستعرض تقريراً أممياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.