السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة "عفت" تبدآن رحلة تجديد الاعتماد المؤسسي



جدة 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، اليوم، اتفاقية تنفيذ الدراسة التقويمية لجامعة "عفت"، وذلك بمقر الجامعة بمدينة جدة.

ومثل الجانبين خلال التوقيع رئيس الجامعة الدكتورة هيفاء بنت رضا جمل الليل، والمدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ.

وهدفت الاتفاقية إلى تنفيذ إجراءات تجديد الاعتماد على المستوى المؤسسي للجامعة، وبهذه الاتفاقية تبدأ الجامعة رحلة تجديد الاعتماد المؤسسي للمرة الثالثة، وذلك بعد مضي 6 سنوات على حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الذي ينتهي في إبريل 2024م، حيث تؤكد إجراءات المركز على التزام المؤسسات والبرامج الحاصلة على الاعتماد بالبدء في إجراءات تجديد الاعتماد وذلك قبل نهايته بعام واحد.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات

يذكر أن مركز "اعتماد" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى كسب ثقة المجتمع المحلي والعالمي في مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة.

// انتهى //

14:23ت م

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جدة 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسوقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، اليوم، اتفاقية تنفيذ الدراسة التقويمية لجامعة "عفت"، وذلك بمقر الجامعة بمدينة جدة.ومثل الجانبين خلال التوقيع رئيس الجامعة الدكتورة هيفاء بنت رضا جمل الليل، والمدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ.وهدفت الاتفاقية إلى تنفيذ إجراءات تجديد الاعتماد على المستوى المؤسسي للجامعة، وبهذه الاتفاقية تبدأ الجامعة رحلة تجديد الاعتماد المؤسسي للمرة الثالثة، وذلك بعد مضي 6 سنوات على حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الذي ينتهي في إبريل 2024م، حيث تؤكد إجراءات المركز على التزام المؤسسات والبرامج الحاصلة على الاعتماد بالبدء في إجراءات تجديد الاعتماد وذلك قبل نهايته بعام واحد.وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية ؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.يذكر أن مركز "اعتماد" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى كسب ثقة المجتمع المحلي والعالمي في مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة.// انتهى //14:23ت م0122

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