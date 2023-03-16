السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، اليوم, مدير فرع وزارة

واستمع سموه إلى شرح عن جهود الفرع وإنجازاته، وآخر التطورات في المشروعات

// انتهى //

14:21ت م

0120



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، اليوم, مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة المكلف يحيى بن عبدالله القرني.واستمع سموه إلى شرح عن جهود الفرع وإنجازاته، وآخر التطورات في المشروعات الرياضية // انتهى //14:21ت م0120

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