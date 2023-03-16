السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة يُنظم مبادرة لتنظيف مرفأ الصيادين بمركز البضيع



جدة 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالشراكة مع سلاح الحدود وأمانة مدينة جدة، اليوم، مبادرة لتنظيف مرفأ الصيادين بمركز البضيع جنوب جدة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفك".

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الوزارة تواصل حملات تنظيف للشواطئ ومواقع الصيد داخل البحر ومرافئ قوارب الصيد مع الجهات ذات العلاقة من منطلق حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة المحافظة على الثروات الطبيعية لضمان استدامتها للأجيال القادمة، حيث تتمتع المنطقة بطبيعة جغرافية، وشواطئ بحرية، ومواقع صيد غنية بالأحياء البحرية، كما تعمل على تنمية الثروات البحرية والمخزون السمكي.

من جهته أوضح مدير الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أن المبادرة تعمل على تنظيف مرافئ الصيد من جميع أدوات الصيد غير النظامية كشباك النايلون، وخيوط الصيد المهملة، وذلك حفاظاً على سلامة مرتادي البحر سواء من مُمارسي مهنة صيد الأسماك أو المتنزهين من تأثير تلك المخلفات البيئية، كما نسعى إلى جعل الشواطئ واجهة حضارية ونظيفة مع المحافظة على بيئة مرافئ الصيد كونها بيئة حاضنة لكثير من الأسماك والكائنات البحرية الصغيرة.

وبين مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حموده، أن أسبوع البيئة يحظى برعاية بالغة من الجهات ذات العلاقة، لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.

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14:12ت م

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