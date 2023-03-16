السعودية اليوم / دشن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة قرية العليا أسبوع البيئة 2023



قرية العليا 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

دشن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة قرية العليا بالتعاون مع مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر فعاليات أسبوع البيئة 2030 تحت شعار "بيئتك تعرفك"، بحضور مدير المكتب الدكتور مصطفى الشاعر، ومشاركة بعض الجهات الحكومية والجمعيات البيئية والكشافة، وعدد من طلاب المدارس والمتطوعين والأهالي.

وتهدف الفعاليات إلى التعريف بهوية شعار أسبوع البيئة، وتعزيز الأهداف التي رسمتها الوزارة من خلال تحسين المظاهر البيئي وترسيخ مفهوم المحافظة على المكون البيئي وتفعيل دور الجهات غير الربحية والربحية في المشاركة المجتمعية، والتعريف بدور الفرد في المحافظة على الحياة الفطرية، وتقويم بعض السلوكيات الخاطئة بما يخدم البيئة ويحقق رؤية المملكة 2030.

وشملت الفعاليات توزيع بروشورات توعوية وعرض لوحات إرشادية عن البيئة وأهميتها، إضافة إلى زراعة أكثر من 250 شتلة.

وأكد الدكتور الشاعر، أهمية تفعيل أسبوع البيئة والمشاركة المجتمعية للمبادرات المصاحبة لهذه الفعاليات مما يحقق رؤية المملكة 2030 .

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14:06ت م

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