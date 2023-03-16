السعودية اليوم / مركز السكري والغدد الصماء ببريدة يقيم معرضًا صحيًا بعنوان " السكري ورمضان "



بريدة 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

أقام مركز السكري والغدد الصماء ببريدة اليوم ، معرضاً توعوياً عن السكري ورمضان، وذلك في إطار برنامج التوعية والتثقيف الصحي لمرضى السكري.، في العيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد التخصصي .

وأفاد تجمع القصيم الصحي أن الفعالية استهدفت عمل معرض توعوي وتثقيفي لمرضى السكر بمختلف أنواعه وبيان كيفية التعامل مع المرض أثناء ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك وبخاصة لفئة كبار السن.

وأشار التجمع إلى أن المعرض تضمن قيام الفرق المشاركة بفحص وقياس مستوى السكر في الدم للزوار، إضافة إلى تقديم الإرشادات وتوزيع المطبوعات التوعوية والتثقيفية عن مرض السكري وانعكاساته السلبية على المرضى في نهار شهر رمضان، وبيان السبل الكفيلة بتجاوز آثاره عليهم.

وقد شهد المعرض إقبالاً مميزاً من قبل المواطنين والمقيمين، مبدين سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المجتمعية التي يقدمها المركز لكافة المستفيدين.

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13:52ت م

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