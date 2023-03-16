السعودية اليوم / السفير الصقر يلتقي إمام جامع الملك عبدالعزيز بتونس



تونس 24 شعبان 1444هـ الموافق 16 مارس 2023م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، في مقر السفارة، اليوم، إمام جامع الملك عبدالعزيز بمنطقة "المنار 2" بالعاصمة التونسية الشيخ إسماعيل الينبعي.

وأكد السفير الصقر خلال اللقاء حرص المملكة على دعم الجهود المبذولة للعناية ببيوت الله في تونس ومختلف الدول العربية والإسلامية، فيما نوه الشيخ الينبعي بما تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، من جهود لترسيخ قيم التسامح والاعتدال التي ينص عليها ديننا الإسلامي داخل الجوامع والمساجد في كل الدول العربية والإسلامية.

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13:48ت م

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