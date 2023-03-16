شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إيقاف رونالدو مع النصر بالفترة المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، حول وجود أزمة كبرى داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بشأن إمكانية إيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق.

موقف رونالدو من الإيقاف 4 مباريات

ودخل رونالدو في أزمة خلال الساعات القليلة الماضية بعد مشاركته مع النصر، في مباراة أبها التي انتهت بفوز الأخير (3-1)، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023.

وشهدت المباراة، احتجاجًا عنيفًا من رونالدو على الحكم؛ وسط أنباء عن تدخل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، من نفسها لمعاقبة اللاعب.

وأكد القانوني الرياضي يعقوب المطير، على عدم تدخل لجنة الانضباط، في واقعة رونالدو، من نفسها بسبب صدور قرار من حكم مباراة أبها، الذي أشهر الكارت الأحمر، في وجه اللاعب.

وأشار القانوني الرياضي، إلى أنه بمجرد حصول رونالدو، على الكارت الأصفر؛ فقد خرجت الواقعة من اختصاص لجنة الانضباط، بشكل رسمي.

وأكد المطير، على أن هناك إمكانية تدخل لجنة الانضباط في الواقعة، في حالة واحدة فقط؛ وهي أن يكون الحكم، قد دوّن في تقريره، ارتكاب اللاعب، سلوك مشين.