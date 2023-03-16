شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة داخل الهلال قبل مواجهة الاتفاق بالدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، موعد انطلاق فعاليات مباراة الزعيم القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مع نظيره نادي الاتفاق، وذلك مباراة الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري السعودي.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال والاتفاق، مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "الرياضية" على أن مساعد مدرب الهلال، إيميليانو مارتينيز، سيقود الإدارة الفنية للفريق في مباراة الاتفاق.

دياز يغيب عن قيادة الهلال ضد الاتفاق

ويعاني المدير الفني رامون دياز، من أزمة كبرى بعد تعرض أفراد أسرته لحادث مروع، أسفر عن إصابة نجله ووفاة زوجة نجله، وهو الأمر الذي أدركه الجهاز الفني للهلال، خلال الشوط الثاني من المباراة الماضية أمام الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقرر رامون دياز، السفر برفقة زوجته، إلى الأرجنتين، على أن يتولى إيميليانو التدريبات حتى عودة والده.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الهلال المركز الرابع، من جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 36 نقطة، بينما يأتي الاتفاق في المركز العاشر، برصيد 23 نقطة.