شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يطالب حكام أجانب خلال هذه المباريات.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادى الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، لاستقدام حكام أجانب خلال المباريات القادمة، بالدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022-2023.

الهلال يسعى لاستقدام حكام أجانب

وأكد التقارير عبر برنامج "برة الـ 18"، أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، ترغب في اتقدام حكام أجانب لمواجهات "الطائي والنصر والاتحاد والرائد"، في دوري روشن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال والاتفاق، مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وكان قد نجح الهلال في تحقيق التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز أمام نظيره الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس الملك.

