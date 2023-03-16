السعودية اليوم / مشروع منصة جامعة حائل للتعليم الإلكتروني يحصل على شهادة تميز من الاتحاد الدولي للاتصالات



حائل 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

حصل مشروع منصة جامعة حائل للتعليم الإلكتروني المبتكر على شهادة تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS 2023"، التي ينظّمها الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي انعقدت أعمالها بمدينة جنيف في سويسرا.

ونوه رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف بما يحظى به التعليم في بلادنا من دعم سخي ومستمر من قبل هذه القيادة الحكيمة – حفظها الله - التي دائماً تؤكد تسخير كافة الإمكانات من أجل النهوض بالتعليم وتحقيق الريادة والتفوق والمنافسة العالمية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ووفق توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - وكذلك الدعم المتواصل من سمو أمير منطقة وسمو نائبه وبمتابعة من معالي وزير التعليم ومعالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار وجهود وزارة التعليم الرامية لتطوير منظومة التعليم في بلادنا الغالية.

من جهته أوضح عميد تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني الدكتور خالد بن عبدالعزيز العتيبي أن هذا الإنجاز العالمي هو دافع لمواصلة العمل على تطوير المنظومة الرقمية بالجامعة وفق خطة التحول الرقمي التي تنفذها الجامعة من خلال تطبيق المعايير والممارسات العالمية من أجل تحقيق مخرجات ذات جودة وكفاءة عالية .

وأضاف أن المشروع هو عبارة عن منصة إلكترونية توفر الدورات التدريبية لمنسوبي الجامعة والطلبة وأفراد المجتمع بحيث توفر المحتوى التدريبي بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي يسهم في مساعدة المتدربين من خلال رسم مسار تطوير المعرفة للمتدرب استنادًا إلى الميول الشخصية وتقيس مدى التقدم في المعرفة، كما أنها توفر العديد من الخصائص منها تقديم مقترحات تطوير المعرفة بما يسهم في تحقيق أهداف المتدربين.

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13:17ت م

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