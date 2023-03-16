السعودية اليوم / مطار الملك فهد الدولي يحصل على مراكز متقدمة ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم



الدمام 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

واصل مطار الملك فهد الدولي‪ ‬تقدمه في تحقيق الإنجازات وحصوله على مراكز متقدمة ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم، جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقييم منظمة (Skytrax) والذي شارك فيه أكثر من 500 مطار حول العالم خلال معرض (PassengerTerminal EXPO )، والذي أقيم أمس في العاصمة الهولندية أمستردام.

ووفقاً لنتائج التقييم، سجل المطار إنجازاً جديداً حيث تقدم إلى المركز 44 ضمن أفضل 100 مطار في العالم، وحصل على المركز الأول كأفضل مطار إقليمي على مستوى الشرق الأوسط، والمركز الخامس كأفضل مطارات في العالم ضمن فئة المطارات الدولية (5-10 ملايين مسافر)، إضافة إلى حصوله على المركز السادس في تصنيف أفضل موظفين مطار على مستوى الشرق الأوسط، والسابع في تصنيف أفضل المطارات على مستوى الشرق الأوسط، والتاسع بين أفضل المطارات الإقليمية في العالم، والسابع في تصنيف أنظف المطارات في الشرق الأوسط.

وأكًد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد الحسني، أن هذه النتائج تأتي ثمرة لما يحظى به القطاع من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة وهو ما يسهم في تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات في ظل المسيرة التنموية الشاملة، منوهاً بالجهود الدؤوبة والعمل الجاد والمستمر لكافة العاملين بمطار الملك فهد الدولي من جميع القطاعات لتقديم أفضل تجربة للمسافرين والمضي قدماً في الإسهام لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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13:03ت م

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