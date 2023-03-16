السعودية اليوم / أمانة جدة تحبط توزيع 8 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية



جدة 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

أتلفت أمانة محافظة جدة 8 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وذلك خلال حملة مشتركة على مستودعات مخالفة بمنطقة "حراج الصواريخ" ضمن جهودها في مكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء لرفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.

وأوضحت الأمانة أن الجولة الميدانية للفرق الرقابية أسفرت عن رصد خمسة مستودعات مخالفة بمنطقة "حراج الصواريخ" لتخزين وتداول المواد الغذائية وسط بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية، حيث جرى مصادرة واتلاف مواد غذائية تحمل تواريخ صلاحية منتهية مجهزة للبيع، فضلاً عن رصد إعادة تعبئة أنواع رديئة من الأرز بهدف التحايل على المستهلكين.

وبينت أنه جرى التحفظ على المواد الغذائية التي لم يتم إتلافها من قبل الجهات المشاركة لحين استكمال الإجراءات النظامية فيما جرى إغلاق أحد المستودعات لعدم وجود رخصة نظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

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13:01ت م

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