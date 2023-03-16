السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة نجران وصيدليات دواء السلامة



نجران 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

شهد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالإمارة اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة نجران ومجموعة صيدليات دواء السلامة بالمنطقة.

وقّع الاتفاقية رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، وعن مجموعة صيدليات دواء السلامة الدكتور هادي بن صالح آل سلامة.

وتهدف الاتفاقية إلى تدريب طلاب كلية الصيدلة بالجامعة والتعاون في الأنشطة العلمية والبحثية والمجتمعية.

وثمّن سمو أمير منطقة نجران الجهود التي تبذلها إدارة الجامعة في إقامة الفعاليات والأنشطة بالمنطقة وتحفيز الطلاب والطالبات ومساندتهم وتوجيههم التوجيه الصحيح واستثمار طاقاتهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع، من خلال الشراكات وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تخدم المصلحة العامة وخدمة المجتمع والجهات المستفيدة.

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12:49ت م

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