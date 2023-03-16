السعودية اليوم / هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تفعل أسبوع البيئة



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عن تفعيل أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفك" بدءاً من 14 مارس حتى يوم الأحد 20 مارس الجاري.

ويهدف تفعيل أسبوع البيئة إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية وتعزيزاً للمسؤولية المجتمعية لحماية البيئة والمحافظة عليها لتحقيق التنمية المستدامة.

ونظمت الهيئة برنامج فعاليات متنوع بمناسبة تفعيل أسبوع البيئة في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، ويشمل البرنامج على محاضرات وندوات توعوية في المدارس بالتعاون مع وزارة التعليم في كل من الجوف والحدود الشمالية بمشاركة أكثر من 400 طالب من مختلف المراحل التعليمية، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي وتعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة فضلاً عن التعريف بالمحمية وخصائصها المميزة، وكنوزها الطبيعية الفريدة، بالإضافة إلى ورش عمل لتأهيل المتطوع البيئي بالتعاون مع الغرفة التجارية بكل من منطقة الجوف والحدود الشمالية بمشاركة عدد من المجتمع المحلي بالإضافة إلى مبادرة تشجير لزراعة 8000 شتلة في موقعين على أراضي المحمية وهما؛ وادي فجر في منطقة تبوك وجبة في منطقة حائل بمشاركة أكثر من 600 متطوع.

ويأتي ذلك في سبيل تحقيق التوعية البيئية اللازمة للمجتمع المحلي بالتعاون مع المنظمات التعليمية والثقافية والاجتماعية، بهدف إشراكهم في أعمال الحفظ البيئي وتحفيزهم لتنفيذ البرامج والحملات التوعوية.

يذكر أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، هي أكبر المحميات البرية في الشرق الأوسط، بمساحة تزيد عن 130 ألف كيلو متر مربع؛ حيث تمتد المحمية بين أربع مناطق إدارية، وهي الجوف وحائل وتبوك والحدود الشمالية، وتشتمل على آثار مسجلة لدى اليونسكو والمتمثلة في منطقة جبة حيث تعود لأكثر من 8 قرون قبل الميلاد.

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12:44ت م

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