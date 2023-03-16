السعودية اليوم / المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يشارك في المؤتمر الإقليمي الأول للبيئات الصحراوية



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

شارك المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المؤتمر الإقليمي الأول للبيئات الصحراوية (البيئة والتنمية المستدامة في منطقة حائل) الذي أقيم خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس الجاري، بتنظيم من كلية العلوم بجامعة حائل وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ومثل المركز في المؤتمر الإقليمي مدير عام البيئات البرية أحمد البوق، والذي تحدث في مشاركته خلال المؤتمر عن دور المركز في التنمية المستدامة والاستثمار في البيئات الصحراوية، والأهداف الإستراتيجية التي ينطلق منها المركز في ممارسة دوره الريادي في حماية وتنمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي بكافة البيئات بشكل مستدام.

ونوه البوق إلى دور المركز في تعزيز الوعي المجتمعي من خلال البرامج الارشادية، وتشجيع البحث والابتكار في المجال البيئي، مع التركيز على بناء القاعدة المعرفية عن الحياة الفطرية من خلال المسوحات الميدانية والدراسات المتخصصة وبناء قواعد البيانات وإتاحتها لذوي العلاقة، وتناول كذلك دور المحميات الطبيعية في التنمية المستدامة، مشدداً على مهددات التنوع الأحيائي في المملكة مثل النفايات، والرعي الجائر، والجفاف والاحتطاب.

وشرح البوق للحضور عن برامج الإكثار وإعادة التوطين التي يعمل عليها المركز حالياً والتي أسهمت إيجاباً في تحسين واقع الحياة الفطرية، إضافةً لعمل المركز على تقييم وحماية وإعادة تأهيل وإدارة المناطق المهمة للتنوع الأحيائي في المملكة.

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12:41ت م

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