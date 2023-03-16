السعودية اليوم / منصة بلدي تحصد جائزة التميّز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2023



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

حصدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بمنصة بلدي، جائزة التميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023 WSIS، التي تنظم سنوياً تحت مظلة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك في الحفل الذي أقيم في جنيف.

وجاءت مشاركة منصة بلدي في إطار سعيها الإستراتيجي لتحقيق جانب التحول الرقمي وتفعيل المشاركة المجتمعية، حيث حصلت المنصة على الجائزة نظير خدمتها المقدمة لكافة أفراد المجتمع للإسهام بالإبلاغ عن مظاهر التشوه البصري في مختلف مدن ومناطق المملكة، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر خدمة صور وأرسل محققة نسبة رضى قاربت 86%.

وجاء اختيار منصة بلدي من بين العديد من المشاريع المرشحة للجائزة بدعم من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وهيئة الحكومة الرقمية، بعد تأهل المنصة للمرحلة النهائية واجتياز مرحلة تصويت الجمهور، ليتم اختيارها من قبل فريق الخبراء المعنيين بالتقييم.

وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس مساعد بن عبدالله العتيبي: "نفخر بهذا الإنجاز العالمي الذي يشير مجدداً إلى تميز المملكة العربية

يذكر أن منصة بلدي تقدم أكثر من 200 خدمة بلدية رقمية متنوعة تسهم في تسهيل احتياجات القطاع على مستوى المملكة لما يزيد عن 3.5 ملايين مستخدم بالتكامل الرقمي مع أكثر من 25 جهة حكومية، في سبيل تحقيق مفهوم البلدية الذكية لرفع جودة الحياة في مدن المملكة، كما أن المنصة تتماشى مع خط العمل (c1) الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات بشأن دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في تعزيز تقنية المعلومات والاتصالات من أجل التنمية.

ويُعد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات أحد أكبر التجمعات السنوية على مستوى العالم لمجتمع تكنلوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية.

// انتهى //

12:14ت م

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الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسحصدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بمنصة بلدي، جائزة التميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023 WSIS، التي تنظم سنوياً تحت مظلة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك في الحفل الذي أقيم في جنيف.وجاءت مشاركة منصة بلدي في إطار سعيها الإستراتيجي لتحقيق جانب التحول الرقمي وتفعيل المشاركة المجتمعية، حيث حصلت المنصة على الجائزة نظير خدمتها المقدمة لكافة أفراد المجتمع للإسهام بالإبلاغ عن مظاهر التشوه البصري في مختلف مدن ومناطق المملكة، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر خدمة صور وأرسل محققة نسبة رضى قاربت 86%.وجاء اختيار منصة بلدي من بين العديد من المشاريع المرشحة للجائزة بدعم من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وهيئة الحكومة الرقمية، بعد تأهل المنصة للمرحلة النهائية واجتياز مرحلة تصويت الجمهور، ليتم اختيارها من قبل فريق الخبراء المعنيين بالتقييم.وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس مساعد بن عبدالله العتيبي: "نفخر بهذا الإنجاز العالمي الذي يشير مجدداً إلى تميز المملكة العربية السعودية من خلال خدماتها الحكومية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتفوقها، ما يرسخ المكانة الرائدة للمملكة في هذا المجال"، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يسلط الضوء على التميز الذي تسعى إليه الوزارة لتطوير سبل تقديم خدماتها بنماذج عمل مبتكرة، تعزز من مكانة ساكني المدن وتقدم الحلول المختلفة التي تسهم في رفع جودة الحياة فيها، من خلال رفع كفاءة وسرعة العمليات التشغيلية في القطاع البلدي والوصول الشامل لجميع مناطق المملكة بالربط مع كافة الأمانات، والإسهام في تحقيق حياة صحية وتعزيز رفاهية أفراد المجتمع عبر منظومة الخدمات البلدية الرقمية وتفعيل المشاركة المجتمعية وتلبية احتياج المجتمع من الخدمات الرقمية ورصد مظاهر التشوه البصري عبر خدمة (صور وأرسل)، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في خدمة المجتمع.يذكر أن منصة بلدي تقدم أكثر من 200 خدمة بلدية رقمية متنوعة تسهم في تسهيل احتياجات القطاع على مستوى المملكة لما يزيد عن 3.5 ملايين مستخدم بالتكامل الرقمي مع أكثر من 25 جهة حكومية، في سبيل تحقيق مفهوم البلدية الذكية لرفع جودة الحياة في مدن المملكة، كما أن المنصة تتماشى مع خط العمل (c1) الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات بشأن دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في تعزيز تقنية المعلومات والاتصالات من أجل التنمية.ويُعد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات أحد أكبر التجمعات السنوية على مستوى العالم لمجتمع تكنلوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية.// انتهى //12:14ت م0078

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.