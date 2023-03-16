

تبوك 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

تمكن بفضل الله فريق طبي في قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك خالد بتبوك، من إنقاذ مواطن في العقد السادس من العمر ؛ وذلك بعمل قسطرة لأول مرة بمنطقة تبوك دون فتح جراحي استخدم فيه بالون قسطرة حيث وصل إلى طوارئ المستشفى وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة له وعلى الفور تم إدخاله لغرفة العمليات.

وأكد الفريق الطبي المعالج بأن المريض مصاب بالسكر، ووصل إلى طوارئ المستشفى وهو يعاني قصوراً شديداً في التروية الدموية للطرف السفلي الأيمن والتي تؤدي إلى بتر الساق لاسمح الله، وعلى الفور قام الفريق الطبي من قسم الأوعية الدموية بإجراء العملية عن طريق القسطرة بدل الفتح الجراحي وأدخل بالون قسطرة خاص (Drug Eluted Ballon) وبفضل من الله تكّللت بالنجاح ولله الحمد مع ظهور كامل للنبض بالطرف السفلي الأيمن حيث استغرق إجراء العملية أكثر من ساعة وخرج المريض وهو يتمتع بصحة جيدة.

// انتهى //

12:14ت م

0077





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إنقاذ مواطن من بتر ساقه بمستشفى الملك خالد بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.