السعودية اليوم / محافظات الكامل والعرضيات ورابغ بمنطقة مكة المكرمة تحتفي بأسبوع البيئة



مكة المكرمة 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

دشن مُحافظو الكامل والعرضيات ورابغ، فعاليات أسبوع البيئة التي تنظمها وزارة البيئة والمياة والزراعة تحت شعار "بيئتك تعرفك"، وذلك بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن فعاليات أسبوع البيئة، تحظى برعاية بالغة، لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، حيث تهدف الفعاليات لتحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، وتحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع، داعياً المؤسسات والجهات التعاونية وجميع شرائح المجتمع للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزيز ثقافة الحفاظ عليها.

وتضمنت فعاليات أسبوع البيئة، حملة توعية وتشجير في عدة مناطق ومحافظات، منها محافظات الكامل والعرضيات ورابغ، حيث تمحورت الفعاليات بمحافظة الكامل مشاركة عدة جهات حكومية كبلدية محافظة الكامل وجامعة جدة ومكتب التعليم بالمحافظة، بالإضافة إلى مشاركة عددٍ من المتطوعين، كما تضمنت الفعاليات عدة جولات توعوية وتثقيفية، بمشاركة جهات رسمية واجتماعية.

كما اشتملت الفعاليات على زراعة عدة شتلات بمواقع متفرقة بمحافظة العرضيات، شملت متنزه وادي قنونا والخيطان ويبه، وتوزيع شتلات على عدد من مدارس المحافظة، ونثر البذور في متنزه وادي الخيطان، وتوزيع الشتلات على المواطنين، فيما شملت فعاليات الأسبوع بمحافظة رابغ حملةً لتنظيف الشاطئ وزراعة الأشجار وتوزيع الشتلات على الطلاب المشاركين، وذلك بالتنسيق مع بعض الإدارات الحكومية.

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12:12ت م

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