السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض تقبض على (5) أشخاص لسرقتهم مركبات واستخدامها في سرقة مبانٍ تحت الإنشاء



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

قبضت شرطة منطقة الرياض على (5) مقيمين من الجنسية السورية لسرقتهم مركبات واستخدامها في سرقة مبانٍ تحت الإنشاء، وضبط بحوزتهم (8) مركبات مسروقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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12:02ت م

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