السعودية اليوم / "الصحة" تُطلق برنامج (مِراس) لتعلم الخدمة الصحية في موسمي الحج والعمرة



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

أطلقت "الصحة" برنامج (مِراس)، برنامج التطوير المهني الذي يدمج بين التطوع والتعلم، وذلك في ورشة عمل في مكة المكرمة، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والجهات الطبية التطوعية، والجهات المنفذة لبرامج التطوع الصحي.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يستثمر منهجيات التعليم الطبي، ممثلة في منهجية التعلم في الخدمة كمنهج تعليمي لتحسين جودة التطوع الطبي خلال موسمي الحج والعمرة.

وبينت "الصحة" أن مركز التطوع الصحي في الوزارة يشرف على البرنامج الذي يهدف إلى تمكين 100 مشرف على الجدارات والمهارات الاحترافية؛ لتدريب 1000 متطوع صحي من مختلف التخصصات؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك لتحقيق استثمار التعلم في الخدمة كمسلك تعلم، وتعليم في التخصصات الصحية، إضافة إلى رفع جودة أداء المتطوع والخدمة في البرامج الصحية التطوعية، والإسهام في سد الاحتياجات الصحية لضيوف الرحمن، وتقديم تجربة تعليمية فريدة للمتطوع الصحي في موسم الحج والعمرة.

وأشارت "الصحة" إلى أن برنامج (مِراس) يأتي ضمن توصيات لجنة تنفيذ خطة التطوع في القطاع الصحي التي صدر الأمر الملكي الكريم بتشكيلها برئاسة (الصحة)، وعضوية 12 جهة حكومية وأهلية.

يذكر أن مركز التطوع الصحي في "الصحة" تأسس عام 2019 م، ويعد أحد مبادرات برنامج المشاركة المجتمعية، ضمن برنامج التحول الوطني للوزارة، ورؤية المملكة 2030.

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11:57ت م

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