السعودية اليوم / الهيئة الملكية بينبع تحتفي بأسبوع البيئة واليوم العالمي للتدوير



ينبع ٢٤ شعبان ١٤٤٤هـ الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٣ م واس

دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبد الهادي بن عبدالرحمن الجهني، أسبوع البيئة لعام 2023 والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للتدوير، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 16 - 22 مارس 2023 بمدخل جزيرة النورس بالواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية.

وتسعى الهيئة الملكية بينبع من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات تعريف المجتمع بثقافة إعادة التدوير بكل وما يتم التخلص منه وتحويله إلى مواد يمكن استخدامها مراراً وتكراراً مُعززةً في مخرجاتها المحافظة على البيئة بأحدث الطرق والأساليب الذهنية، حيث تم عرض عدد من المجسمات المميزة التي تم تصميمها من مواد معاد تدويرها وتخصيص أركان تعليمية للأطفال تبني مفهوم التدوير، وتحظى الفعاليات بتوافد كبير وتفاعل مميز من الأهالي والزوار.

ويأتي ذلك إيماناً من الهيئة الملكية بينبع بمستقبل خالٍ من النفايات حيث يصبح العالم أكثر سعة للموارد وأقل إسرافاً، وسعياً منها إلى تسليط الضوء على أهمية إعادة تدوير النفايات لإيجاد البيئة الصحية بكل روافدها وعناصرها وانطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى حماية البيئة الطبيعية في المملكة العربية

// انتهى //

11:28ت م

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ينبع ٢٤ شعبان ١٤٤٤هـ الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٣ م واسدشّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبد الهادي بن عبدالرحمن الجهني، أسبوع البيئة لعام 2023 والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للتدوير، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 16 - 22 مارس 2023 بمدخل جزيرة النورس بالواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية.وتسعى الهيئة الملكية بينبع من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات تعريف المجتمع بثقافة إعادة التدوير بكل وما يتم التخلص منه وتحويله إلى مواد يمكن استخدامها مراراً وتكراراً مُعززةً في مخرجاتها المحافظة على البيئة بأحدث الطرق والأساليب الذهنية، حيث تم عرض عدد من المجسمات المميزة التي تم تصميمها من مواد معاد تدويرها وتخصيص أركان تعليمية للأطفال تبني مفهوم التدوير، وتحظى الفعاليات بتوافد كبير وتفاعل مميز من الأهالي والزوار.ويأتي ذلك إيماناً من الهيئة الملكية بينبع بمستقبل خالٍ من النفايات حيث يصبح العالم أكثر سعة للموارد وأقل إسرافاً، وسعياً منها إلى تسليط الضوء على أهمية إعادة تدوير النفايات لإيجاد البيئة الصحية بكل روافدها وعناصرها وانطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى حماية البيئة الطبيعية في المملكة العربية السعودية وتعزيزها من خلال تبني رؤية شمولية للنظم البيئية الثمينة.// انتهى //11:28ت م0063

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