السعودية اليوم / محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تفعِّلُ أسبوع البيئة في متنزه "أم العصافير" البري



رفحاء 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

فعَّلت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أمس‬ أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك_تعرفك"من خلال حملة بيئية في متنزه أم العصافير البري -50 كلم جنوب محافظة رفحاء -بمشاركة عدد من الطلاب والفرق التطوعية ومنسوبي المحمية والجهات ذات العلاقة؛ بالإضافة إلى حملة توعوية مماثلة عبر منصات الهيئة في برامج التواصل الاجتماعي.

وهدفت الفعاليات إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، والتعريف بمبادئ الاستدامة البيئية.

وأكدت الهيئة على أهمية الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها من خلال الالتزام بمناطق التنزه المسموحة ، وجمع النفيات بعد التنزه، واستبدال الحطب المحلي بالمستورد ، وعدم إشعال النار على الأرض مباشرة، والإبلاغ عن ممارسات الرعي الجائر ، والاحتطاب الجائر، بالإضافة إلى المشاركة في تنمية الغطاء النباتي بغرس الشتلات المناسبة.

كما تم خلال التفعيل التعريف بالتنوع الأحيائي للمنطقة، والتوعية البيئية التي لها دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على البيئة وتحسينها"بيئتنا أمانة لدينا نحافظ عليها لتدوم".

// انتهى //

11:24ت م

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