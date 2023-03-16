السعودية اليوم / بيئة القصيم تقيم ندوة عن تعزيز الزراعة العضوية وآلية التحول



بريدة 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم اليوم، ندوة لتعزيز الزراعة العضوية وآلية التحول، بالتزامن مع أسبوع البيئة المقام تحت شعار "بيئتك تعرفك"، وذلك بمقر مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الرس.

وبين رئيس قسم التوعية البيئية وتعزيز القدرات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم يوسف بن سليمان الخضيري أن الزراعة العضوية هي ممارسة زراعية تهدف إلى إنتاج غذاء صحي وصديق للبيئة بدءاً من الزرعة حتى وصول المنتج النهائي للمستهلك وفق معايير نشاطها، وأن أهدافها تكمن في إنتاج غذاء ذي جودة عالية، كونها تعتبر صديقة للبيئة ولا تودي إلى تلوث التربة والمياه ولا تضر بالحيوان، بالإضافة إلى أنها تتسبب في المحافظة على التنوع الحيوي والتوازن البيئي، وتسهم في تحقيق الاستخدام المستدام والأمثل للماء والحد من هدره عن طريق تحسين خواص التربة.

وأكد الخضيري على أن أثر الزراعة العضوية يكمن في تنقية الهواء من تطاير المبيدات والأسمدة الكيميائية، وتنقية الأتربة من الأسمدة والمبيدات الكيميائية التي تبقى بالتربة لفترات طويلة قد تصل إلى 20 عاماً.

وتطرق الخضيري خلال الندوة إلى أساسيات تنفيذ الزراعة العضوية والمشتملة على أهمية تطبيق النظام ولائحته التنفيذية بكل ما تحتويه من إنتاج نباتي وإنتاج حيواني أو بذور، مع إيقاف جميع المواد الكيميائية من أسمدة أو مبيدات واستخدام البدائل المسموحة المنصوص عليها بنظام الزراعة العضوية واللائحة التنفيذية، واستخدام السماد المخمر (الكمبوست) لتحسين التربة وزيادة خصوبتها.

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11:21ت م

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