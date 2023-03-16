السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي بوزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية



لندن 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أمس، وزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية أندرو ميتشل، في العاصمة البريطانية لندن، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وذلك على هامش حوار المساعدات الإستراتيجي رفيع المستوى بين المملكة العربية

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية في أفريقيا، وسبل تعزيز الثنائي بينهما بما يخدم الفئات المحتاجة والمتضررة هناك، وأشاد أندرو ميتشل بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف دول العالم وفي أفريقيا على وجه الخصوص، مؤكداً بأن المشاريع والبرامج التي يقوم بها المركز أسهمت في التخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين حول العالم.

// انتهى //

11:19ت م

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لندن 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أمس، وزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية أندرو ميتشل، في العاصمة البريطانية لندن، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وذلك على هامش حوار المساعدات الإستراتيجي رفيع المستوى بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية في أفريقيا، وسبل تعزيز الثنائي بينهما بما يخدم الفئات المحتاجة والمتضررة هناك، وأشاد أندرو ميتشل بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف دول العالم وفي أفريقيا على وجه الخصوص، مؤكداً بأن المشاريع والبرامج التي يقوم بها المركز أسهمت في التخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين حول العالم.// انتهى //11:19ت م0057

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