السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع البنك العربي الوطني



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع البنك العربي الوطني؛ لتحويل نقاط الولاء والخاصة بعملاء البنك إلى تبرعات مالية لصالح المركز .

وقَّع الاتفاقية مدير الإدارة المالية بالمركزعبدالله السيف، ورئيس مصرفية الأفراد بالبنك العربي الوطني خالد الراشد، وذلك في مقر المركز بالرياض.

ويأتي ذلك في إطار جهود مركز الملك سلمان للإغاثة لتطوير آليات العمل الإنساني وتوسيع آفاقه بالتعاون مع الشركاء والجهات الداخلية والدولية ذات الصلة.

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10:30ت م

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