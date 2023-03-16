السعودية اليوم / الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون يلتقي بمساعد وزير التجارة الصيني لشؤون الاستثمار



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

التقى الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق أمس بمقر الأمانة العامة في الرياض، مساعد وزير التجارة لشؤون الاستثمار في جمهورية الصين الشعبية تشن تشون جيانغ، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خالد علي السنيدي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات المتعلقة بتشجيع الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل المشترك (2023-2027)، التي تم إقرارها في القمة الخليجية الصينية التي عُقدت في الرياض في ديسمبر 2022.

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10:20ت م

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