السعودية اليوم / مستشفى صحة الافتراضي يُنقذ حياة مريض عناية مركزة



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

تمكن بفضل الله فريق طبي مختص في العناية المركزة بمستشفى صحة الافتراضي، من إنقاذ حياة مريض في العقد الثالث من العمر، كان يُعاني من فقدان الوعي والحركة، ولا يستطيع التنفس إلا من خلال جهاز التنفس الصناعي، وذلك بسبب تعرضه لضربه في الرأس تسببت له بنزف في الدماغ.

وأوضح مستشفى صحة الافتراضي أن الأطباء الاستشاريين في العناية المركزة باشروا حالة المريض افتراضيًا باستخدام بعض التقنيات الحديثة بعد إحالته إليهم مباشرة، حيث وضعوا له خطة علاجية متكاملة شارك في تنفيذها فريق طبي متخصص مكون من استشاريين عناية مركزة، وأخصائيين رعاية تنفسية، وممرضين، إضافةً إلى مشاركة الطاقم الطبي الموجود في المستشفى المنوم فيه المريض.

وأضاف أن الحالة الصحية للمريض بدأت تتحسن بعد تنفيذ الخطة العلاجية والمتابعة الافتراضية والميدانية، وعلى إثر ذلك تم فطمه تدريجيًا من جهاز التنفس الصناعي إلى أن أصبح قادرًا على التنفس كليًا بشكل طبيعي، ولله الحمد.

يُذكر أن هذه الحالة تُعد من الحالات الطبية التي تتطلب وضع خطة علاجية متكاملة بإشراف من استشاريين متخصصين في العناية المركزة، كما تتطلب متابعة دقيقة في كل مراحل تنفيذها، لاتخاذ القرار الطبي السليم في التوقيت الملائم وفقاً لوضع المريض الصحي، وقد تم تقديم جميع الخدمات الطبية التي يحتاجها المريض من خلال تكامل جهود الطاقم الطبي في المستشفى الافتراضي، والطاقم الطبي في المستشفى المنوم فيه المريض دون الحاجة لنقله إلى مستشفى في مدينة أخرى.

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