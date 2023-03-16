

طوكيو 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

بدأ رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم زيارة رسمية إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

وسيلتقي يون خلال الزيارة برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في وقت لاحق الخميس في أول قمة بين زعيمي البلدين منذ 12 عاما.

// انتهى //

07:40ت م

0031





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة إلى اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.